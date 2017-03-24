ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на воинскую часть в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгваридии в Чечне, в результате которой погибли шесть российских военнослужащих, трое получили ранения.

Об этом сообщает SITE Intellegence Group.

Напомним, ночью 24 марта группа из восьми боевиков попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской (Чеченская республика). Шестерых из них ликвидировали, двоим удалось скрыться, сейчас их разыскивают. На телах убитых боевиков обнаружили муляжи поясов смертников.