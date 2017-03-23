ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Об этом в сообщает Associated Press со ссылкой на близкое к террористам информагентство Amaq.

"ИГИЛ через свои СМИ сообщает, что злоумышленник, который устроил теракт в Лондоне, был солдатом Исламского государства", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Лондоне произошел теракт. Злоумышленник на автомобиле сперва наехал на прохожих на Вестминстерском мосту. После он выскочил из машины, побежал в сторону здания парламента и напал с ножом на полицейских, охранявших здание.

Сразу после происшествия эвакуировали Палату общин.

В частности, эвакуировали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Лондонская полиция застрелила нападавшего, происшествие квалифицировали как теракт. В результате происшествия погибло 5 человек, десятки получили ранения.