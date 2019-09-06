Илон Маск заявил, что не дарил президенту Беларуси Лукашенко электрокар

Глава компании Tesla Илон Маск опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он будто-бы подарил главе страны премиальный электрокар Model S.

Об этом Маск написал в ответ на комментарии в Twitter.

Изначально, утром 6 сентября в соцсети появилась публикация белорусского СМИ с заголовком: "Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?".

Под ней пользователь отметил Илона Маска и задал вопрос на английском: "вы подарили автомобиль президенту Беларуси Александру Лукашенко?".

Ответ основателя Tesla не заставил себя ждать. Он лаконично ответил: "Нет" (Uh no).

Такой ответ Маска просто подорвал Twitter. Один из пользователей написал, что предприниматель и раньше дарил электрокары, но только своей матери и девушке, а Лукашенко в этот ряд никак не вписывается. Другой пользователь отметил, что, возможно, президент Беларуси имел ввиду другого Илона Маска, ведь в мире должны быть еще люди с таким именем.

Еще один пользователь написал, что теперь Александром Лукашенко, вероятно, должна заняться налоговая.

Uh no - Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

Ранее упоминалось, что в Америке полицейские приобрели Tesla вместо Dodge Chargers. Электрокар обошелся департаменту примерно на $15 тысяч дороже за топливное авто.