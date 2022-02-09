Ймовірність військового вторгнення Росії в Україну зростає - Столтенберг

Ризик нового вторгнення Російської Федерації в Україну підвищується, а Москва продовжує збільшувати війська на українському кордоні та в окупованих регіонах.

Про це в ефірі CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Велика Британія надасть Україні ракети для протидії Росії на морях - посол За його словами, Росія продовжує стягувати війська до кордону України, зокрема на кордоні вже будуються військові госпіталі.

"Немає визначеності, але що ми бачимо, так це триваюче військове нарощування, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України", - розповів Столтенберг.

Він наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Донбасу, є агресором.

Україна - жертва агресії і має право на самозахист. І союзники надають допомогу Україні. Єнс Столтенберг Генеральний секретар НАТО

У відповідь на запитання про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Еммануеля Макрона, що йому вдалось переконати російського лідера Владіміра Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів.

Раніше в газеті Wall Street Journal повідомили, що Росія відправила медичні підрозділи до кордону з Україною, що може свідчити про останнє приготування до вторгнення. Проти минулих періодів нарощування сил це найвищий рівень готовності РФ.

Росія стягнула до кордону України 70% від необхідних для вторгнення військ - NYT Натомість Кремль заявив про повернення кораблів Чорноморського флоту до портів та запевнив, що війська та авіація Західного військового округу Російської Федерації завершили планову перевірку бойової готовності і повертаються на місця базування.

До того ж міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз біля кордону з Україною перебувають приблизно 130 тисяч російських військових.

До того ж в американській газеті The New York Times опублікували нову карту розташування російських військ поблизу кордону з Україною. Натепер близько 100 тисяч ворожих військових оточують нашу країну з трьох боків.

З огляду на це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий до переговорів з Москвою, однак у разі військового вторгнення Російської Федерації в Україну, на Кремль очікують жорсткі санкції.