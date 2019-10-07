Импичмент Трампа: Йованович даст показания Конгрессу

Экс-посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания комитетам Конгресса из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Йованович выступит в Конгрессе 11 октября, пишет Reuters.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Ранее Трамп назвал "величайшим мошенничеством" попытку Демократической партии запустить процесс его импичмента.

Как известно, посол США в Украине Мари Йованович покинула Украину вместе с завершением полномочий экс-президента Петра Порошенко.