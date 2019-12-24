Импичмента Трампа: Палата представителей США ищет новые статьи обвинения

Палата представителей США продолжает добиваться дачи показаний от бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, чтобы приобщить их к делу об импичменте Дональда Трампа, передает CNN.

По мнению Палаты представителей, он является важным свидетелем в деле о препятствовании Трампом расследованию бывшего директора ФБР и специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы президента Штатов.

Считается, что его свидетельствования могут дать основания для выдвижения новых статей обвинения президента.

"Расследования Комитета не прекратились с недавним голосованием в Палате представителей по импичменту", -написала Палата в апелляционный суд в понедельник.

"Если показания Макгана приведут к новым доказательствам, подтверждающим вывод о том, что президент Трамп совершил требующие импичмента преступления, которые не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, включая, при необходимости, рассмотрение вопроса о том, рекомендовать ли новые статьи для импичмента", - говорится в заявлении, которое также направили в апелляционный суд округа Колумбия.

Помимо этого, в обращении к окружному суду Колумбии указано, что импичмент президента влияет на потребность Палаты в даче показаний Макгана, поэтому суд просят обязать его свидетельствовать.

Отмечается, что если Макган подтвердит Комитету, что президент приказал ему уволить Мюллера, что Трамп ранее публично отрицал, то это свидетельство послужит убедительным доказательством.

Напомним, Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

10 декабря Представители Демократической партии в Конгрессе США официально обвинили президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.