Инаугурация Трампа: украинские гости на празднике

На инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа побывает немало должностных лиц и чиновников из Украины.

Больше всего иностранных гостей будет на так называемом молитвенном завтраке, который состоится в Национальном соборе США 21 января и завершит инаугурационные торжества. Мероприятие посетят представители Администрации президента Виталий Ковальчук и Алексей Филатов, а также ряд нардепов от БПП, среди которых Оксана Билозир и Валерий Карпунцов.

На молитвенном завтраке будут также присутствовать лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от "Народного фронта" Георгий Логвинский, Олег Крышин и Павел Унгурян, нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко, а также многие депутаты от "Оппозиционного блока": Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик. Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза еще во вторник улетел в США.

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