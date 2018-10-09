Independent: Путинский "герой России" Чепига четыре года назад, возможно, руководил одной из ключевых атак на Украину

Путинский "герой России" был обвинен в отравлении Скрипаля, но четыре года назад он, возможно, руководил одной из ключевых атак на Украину. Вот что произошло

"Четыре года назад, днем 23 марта, российские военнослужащие с бронетехникой прорвались сквозь стены украинской авиабазы Бельбек [в Крыму] после напряженной и ожесточенной осады", - пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

Сенгупта сообщает: "Я был в группе журналистов на базе, освещавших атаку, в которой, согласно недавним сообщениям, сыграл одну из ключевых ролей полковник Анатолий Чепига, один из обвиняемых в совершении отравления "Новичком" в Солсбери. Операция в этом месте была одним из главных оснований, как утверждается, по которым офицер ГРУ получил престижную награду "Герой России" по прямым приказаниям Владимира Путина".

"Роль Чепиги - который для солсберийского плана использовал паспорт на имя Руслана Боширова - в Крыму была раскрыта московской "Новой газетой", - поясняет автор. Он добавляет, что "Новая газета" обнаружила, что Чепига и полковник ГРУ Александр Попов также участвовали в разоружении украинской бригады морской пехоты в Феодосии и захвате здания Совета министров в Симферополе.

Сенгупта утверждает: "Российское присутствие на полуострове было открытым (в отличие от Донбасса), президент Путин приехал на торжества после референдума, который Киев и Запад объявили незаконным. Но это также был один из первых образчиков тайной, гибридной войны, которую ГРУ вело для Москвы, - войны, на которой наряду с открытыми военными действиями широко применялись пропаганда и кибератаки".

Сенгупта сообщает, что посетил Бельбек вместе со своим переводчиком-крымчанином за три недели до штурма, узнав, что авиабаза окружена российскими силами.

"В день, когда мы приехали, поступил ультиматум, доставленный российским офицером, который представился как подполковник Владимир Мирнов с Черноморского флота. Он предостерег, что у украинцев есть 24 часа, чтобы либо сдаться, либо подвергнуться полномасштабной атаке. [Командир базы, полковник Юлий] Мамчур и его люди не намеревались уходить. Мы остались вместе с ними на базе, чтобы посмотреть, что произойдет, но атака не начиналась. Однако передышка длилась недолго; спустя несколько дней ночью прибыла российская часть и заняла часть базы", - повествует автор.

"Утром Мамчур, вместе с небольшой группой своих подчиненных и несколькими журналистами, поднялся на холм, чтобы встретиться с ними, подняв украинский флаг и знамя полка, с пением государственного гимна. Вскоре путь преградили российские солдаты в балаклавах, выкрикивая приказы повернуть назад, а затем стреляли над нашими головами. Но никто не останавливался, и звучали все более гневные угрозы. В некий момент, когда несколько россиян прицелились из автоматов, какой-то офицер вышел вперед, отодвинув один из стволов, и поманил Мамчура к себе для разговора", - вспоминает автор.

"Но затем полковника заставили ждать. Единственным, кого россияне предложили для проведения переговоров, был Юрий Бальдук, называвший себя одним из лидеров сепаратистских "добровольцев самообороны", который появился небритый, в грязных джинсах и кроссовках, вначале не очень уверенный в том, что ему полагается делать", - говорится в статье.

"Похоже, это была очевидная попытка оскорбить и принизить. Бальдук потребовал, чтобы Мамчур передал ему базу, а полковник отказался", - пишет автор. Мамчур позвонил в министерство обороны Украины. Содержание телефонного разговора он пересказал так: "Они меня попросили действовать по моей инициативе - как и есть с тех пор, как россияне прибыли с намерением занять базу. У нас нет указаний, мы не можем ожидать никакой помощи, мы здесь и впрямь сами по себе".

Описывая дальнейшее противостояние, автор пишет: "Мы могли видеть, что в район прибывали дополнительные российские военнослужащие, в том числе спецназовцы, разбившие лагерь на соседнем поле в одну из пятниц. Они были неразговорчивы, но не особо враждебны. Советовали держаться подальше от базы. Человека два из них поразительно хорошо говорили по-английски".

В субботу "атака началась в 16:48 - три БТР пробили дыру в стене, ограждающей базу, и прорвались внутрь, за ними следовали солдаты. Несколько украинцев были ранены, но серьезных ранений ни у кого не было", говорится в статье.

"Россияне препроводили журналистов с базы через дыру, пробитую их бронетехникой. Карты памяти из камер вынимались, лэптопы следовало включать и инспектировать", - вспоминает автор.

Сенгупта вспоминает, что на следующий день вернулся в Бельбек и поговорил с российскими военными.

"Конечно, мы знали, что кое-какие фотографии просочатся, вы хорошо умеете прятать такие вещи, - сказал один из них. - Но неважно, теперь у нас мир". Неназванный сержант сказал о Мамчуре: "Он заставил нас долго ждать, но он сказал бы, что выполнял свой долг. Он был очень храбр - советская выучка, понимаете".

"Что до полковников Чепиги и Попова, возможно ли, что в то время мы с ними встретились, ничего о них не зная? Я позвонил двум крымчанам-переводчикам, с которыми тогда работал, и спросил их. Один, как и я, просто не знал, было ли это. Другой счел, что узнал его (вероятно, Чепигу. - Прим. ред.) по фотографиям, которые появились на базе на прошлой неделе и несколько раз в день атаки. "Возможно, он приехал в Крым в качестве туриста и просто случайно во все это влип", - усмехнулся он", - говорится в статье.

Ким Сенгупта