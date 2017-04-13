Independent: Россия, отмечающая столетие 1917 года, на пороге новой революции?

"Нынешнее русское правительство частью своей поддержки обязано сентиментальной привязанности миллионов к воспоминаниям о советском социализме, - утверждает писатель и критик Оуэн Хэзерли в Independent. - Соответственно, оно редко трогает статуи Ленина и не убирает маринованное тело этого человека с Красной площади. Однако воспоминание о Февральской и Октябрьской революциях для него - чистейший яд".

"Нынешний пантеон - синтез, объединяющий Николая II, Сталина и Брежнева как великих строителей государства против более дестабилизирующего, утопического социализма Ленина, Троцкого и даже Хрущева, - отмечает автор. - Рядом с Кремлем все еще есть площадь Революции - однако революция, происходящая на ней, остается худшим страхом этого правительства, гораздо более пугающим, чем консервативная, православная и даже иногда царистская политика официальной коммунистической партии".

"Общая боязнь толпы все еще существует, в том числе среди российской интеллигенции с 1980-х годов. Однако и в России, и на Украине (где тоже был 1917 год) впервые за десятки лет звучат голоса молодых социалистов", - говорится в статье.

"Расчленение Украины Россией можно понимать, как способ показать последствия революции", - отмечает Хэзерли.

"В своей книге "Что делать?" Ленин утверждает, что обычные люди сами не начинают ставить под вопрос систему, а только борются за приличное место в ней. Соответственно, как выразился [поэт-марксист] Кирилл Медведев, "цель нынешнего левого художника должна заключаться в использовании той или иной связи с подпольными вспышками гнева угнетенных - чтобы открыть связь с историей". И в этом году эта связь может наконец иметь место", - резюмирует писатель.