Индия отказалась от истребителя РФ

Перспективный самолет на базе российского Су-57 не отвечает ряду требований, в том числе по параметру малозаметности, считают индийские чиновники

Индия уведомила Россию о выходе из совместной программы по созданию истребителя пятого поколения (FGFA) на почве разногласий по поводу стоимости и технологических возможностей будущего самолета. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает британское военно-техническое издание Jane’s.

Программа FGFA, длившаяся 11 лет, предусматривала создание для индийских ВВС малозаметного многоцелевого истребителя на базе современного российского Су-57, который сейчас проходит завершающие испытания.

Однако индийские военные чиновники пришли к выводу, что перспективный самолет не отвечает ряду требований, в том числе по параметру малозаметности – ключевому для истребителя пятого поколения.

Отмечается, что ВВС Индии позднее могут "пересмотреть" проект FGFA или же приобрести уже готовые Су-57 после того, как эти самолеты поступят на вооружение армии РФ.

В марте 2018-го Болгария решила подписать с Россией соглашение о ремонте и техобслуживании 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.