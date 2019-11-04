Информатор в деле об импичменте Трампа согласился дать письменные показания

Информатор, который рассказал подробности разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев.

Об этом заявил адвокат анонимного информатора Марк Заид, сообщает Reuters.

Такая форма позволит сохранить в тайне личность информатора.

Против письменных показаний информатора выступил глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан.

По его словам, тогда не получится провести перекрестный допрос.

Джордан также предположил, что осведомитель может быть связан с Демократической партией и что его адвокат пытается это скрыть.

В ответ на это адвокат информатора заявил, что его клиент, давая показания, не делал это в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.

Ранее Дональд Трамп потребовал раскрыть личность информатора, который пожаловался на его телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Напомним, 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Она была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Также перед разговором Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.

После скандала вокруг телефонного разговора спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.