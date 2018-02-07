Институт Нацпамяти не гарантирует безопасность украинских историков на территории Польши

Украинский Институт национальной памяти предлагает проводить следующие встречи украинских и польских историков на территории Украины. Об этом говорится в заявлении ИНП.

"Украинский Институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинского части Форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением, о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", - говорится в заявлении.

Согласно информации в заявлении, дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону об Институте национальной памяти.

РБК-Украина ранее сообщало, что польский Институт национальной памяти расследует преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Согласно принятому документу, теперь лица, которые "публично и вопреки фактам, приписывают польской нации ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", будут оштрафованы или лишены свободы на срок до трех лет. Примечательно, что в документе не указывается сумма санкции, а также не конкретизируется, в каких случаях и за какие действия возникает уголовная ответственность. Аналогичное наказание предусмотрено и за непреднамеренное нарушение норм закона. Причем оговаривается, что под действие закона попадают не только граждане Польши, но и иностранцы, находящиеся в момент совершения правонарушения, на территории страны.

В то же время, закон освобождает от ответственности лиц, которые не следуют его нормам в рамках своей научной или художественной деятельности.

Отдельным пунктом в законе вводится аналогичное наказание за отрицание "преступлений украинских националистов и членов украинских формирований, сотрудничающих с Третьим рейхом". К ним относятся "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах", а также " участие в истреблении еврейского населения и геноциде против граждан Второй польской республики в районах Волыни и Восточной Галиции". Эти положения в законе появились с подачи польской популистской партии "Кукиз'15", которая отличается своей праворадикальной риторикой, а идеологию украинских националистов называет "бандеризмом".