«Интерфакс»: Поклонскую хотят уволить с поста зампреда комитета Госдумы

Фракция «Единая Россия» обсудит и подготовит решение об освобождении Натальи Поклонской с поста заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.

По его словам, позиция фракции по этому вопросу «не изменилась». Что касается смещения госпожи Поклонской со второго поста (она также является руководителем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы), то по этому вопросу «окончательного решения еще нет».

«Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть»,— добавил собеседник агентства.

Ранее сама Наталья Поклонская сообщила, что не намерена уходить из «Единой России». Такое решение, по ее мнению, будет расцениваться как предательство.

Напомним, Наталья Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста вопреки консолидированной позиции фракции «Единая Россия». Остальные единороссы (328 депутатов) были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. 29 августа президент России Владимир Путин в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он сказал, что повысить возраст выхода на пенсию для женщин нужно до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство.