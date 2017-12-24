Интерпол отказал России в розыске Яценюка

Генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал необоснованным запрос России на арест экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Об этом сообщает Украинское бюро Интерпола Национальной полиции Украины.

Об этом сообщили сначала очевидцы, а затем и сам политик. Все из-за решения российского суда в Ессентуках - арестовать Арсения Яценюка за якобы его участие в Чеченской войне. Это судебное решение Россия успела разослать всем международным партнерам. Сам Арсений Яценюк, и украинские правоохранители все обвинения называют абсурдом и нелепостью. Впрочем, именно из-за российский запрос его и остановили. Проверили документы, поняли ситуацию, быстро отпустили.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких официальных преград для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола не существует.