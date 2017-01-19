Интерпол отклонил запрос России на объявление в розыск Муженко

Интерпол не стал удовлетворять требования Москвы по объявлению Муженко в розыск Интерпол отказался удовлетворять запрос России об объявлении в международный розыск главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, сообщил началник украинского бюро организации Василий Неволя.

Как сообщают "Українські новини", представитель организации рассказал, что ранее РФ добивалась объявления в международный розыск главы МВД Украины Арсена Авакова и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

В дальнейшем, Россия сделала запрос на международный розыск начальника Генштаба Муженко и командиров воиских частей, задействованных в АТО.

"Ответ был такой же... Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", - заключил он.

По мнению Неволи, данные решения свидетельствуют о том, что работа организации не стала ангажированной в отношении Украины в связи с избранием на должность вице-президента "Интерпола" россиянина Александра Прокопчука.

Он также сообщил, что на сегодня в розыск Интерпола по запросу Украины объявлены 1 763 человека, 64 из которых скрываются на территории РФ. Примерно столько же российских граждан, находящихся в розыске Интерпола, скрываются на территории Украины.

Сообщалось, что начальник украинского бюро Интерпола Василий Неволя в ходе пресс-конференции сообщил о том, что организация рассмотрит вопрос восстановления международного розыска беглого президента Виктора Януковича.

По материалам: Українські новини