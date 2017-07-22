Интерпол составил список из 173 террористов-смертников ИГИЛ

Интерпол составил список боевиков, которые могут отправиться в Европу для совершения террористических актов в качестве ответа на поражения на Ближнем Востоке. В него вошли 173 боевика группировки "Исламское государство".

Об этом сообщила газета The Guardian.

Как отмечает издание, сведения были получены американской разведкой в Сирии и Ираке, а затем переданы ФБР и в Международную организацию уголовной полиции. Читайте также: Пентагон не поверил в смерть лидера ИГИЛ аль-Багдади

При этом точными данными о том, сколько людей из списка уже находятся в Европе, Интерпол не располагает.