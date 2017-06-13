"Интервью с Путиным": Президент России обвинил США в поддержке террористов для дестабилизации России

Президент России Владимир Путин утверждает, что его страна имеет прозрачные отношения со всем миром, между тем США якобы используют террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России

Об этом Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, передает "ДС".

По его словам, когда начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, - американцы якобы поддержали эти процессы.

"Холодная война отошла в прошлое, у нас ясные, прозрачные отношения со всем миром, с Европой, с США. И, конечно, мы рассчитывали на поддержку. А вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу , на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России " - сказал Путин.

Напомним, Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун известен, в частности, своими фильмами "Рожденный четвертого июля", "Взвод", "Уолл-стрит", "JFK" "Сноуден". За свою карьеру он также сделал интервью с такими противоречивыми фигурами как Уго Чавес и Фидель Кастро. В декабре 2014 года Стоун сделал заявление в поддержку российской версии событий в Украине, которая изображала Революцию Достоинства как заговор ЦРУ, а Виктора Януковича - легитимным президентом Украины. Участников Майдана 2014 года Стоун назвал хорошо вооруженными неонацистскими радикалами, за что был раскритикован в США.

Для создания своего последнего документального сериала "Интервью с Путиным" Стоун встречался с российским лидером более десятка раз в течение двух лет.