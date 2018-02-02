Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР, - СМИ

О разрыве отношений с КНДР до этого уже заявляли Кувейт, Катар и ОАЭ.

Иордания разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей, передает Интерфакс.

Об этом сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник в иорданском правительстве.

Король Иордании Абдалла II уже ратифицировал это решение правительства.

После того как Северная Корея провела ряд ракетных испытаний, США призвали страны мира разорвать торговые и дипломатические отношения с Северной Кореей.

Ряд государств Ближнего Востока последовали этому призыву и уже прекратили дипотношения с Пхеньяном - среди них Кувейт, Катар и ОАЭ.

Напомним, в середине января Япония призвала страны разорвать дипломатические отношения с КНДР и выслать северокорейских рабочих.