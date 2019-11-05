Йованович рассказала Конгрессу об интригах Джулиани и Луценко против нее

Бывший посол США в Украине Мари Йованович сообщила конгрессменам, что узнала о попытках Рудольфа Джулиани, юриста и друга президента Дональда Трампа, навредить ей от украинских официальных лиц. Дипломат подчеркнула, что решение об увольнении ее с должности главы американского посольство было принято на основании обвинений, справедливость которых в Вашингтоне не потрудились проверить.

Об этом говорится в транскрипте допроса Йованович представителями трех комитетов нижней палаты Конгресса, опубликованном 4 ноября.

"До сегодняшнего дня никто вообще-то не задал мне вопрос, виновна ли я во всех тех делах, которые мне приписали", - заявила посол конгрессменам 11 октября.

По словам Йованович, в конце 2018 года ей стало известно о попытках Джулиани и генпрокурора Юрия Луценко навредить ее карьере и очернить репутацию.

"Вы подумаете, что я невероятно наивна. Но я не могла себе и представить всех этих событий, которые произошли за последние пять или семь месяцев. Я просто не могла их себе представить", - отметила дипломат.

Она также рассказала о разговоре с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который имел место в начале 2019 года. Глава МВД предупредил посла, что общаться с Джулиани "опасно". Аваков рассказал Йованович, что говорил с адвокатом Трампа по телефону, но от личной встречи с ним отказаться.

Кроме того, Йованович сообщила, что глава представительства США в ЕС Гордон Сондланд предлагал ей писать хвалебные посты в Twitter о Трампе, чтобы сохранить должность. Однако посол отказалась.

Кроме показаний Йованович, Палата Представителей обнародовала транскрипт допроса бывшего советника Госдепартамента Майкла МакКинли. Тот сообщил, что трижды просил госсекретаря Майка Помпео высказаться в поддержку Йованович, но вразумительного ответа так и не получил.

Также Йованович сообщила, что причиной ее увольнения стал отказ требовать от руководства Украины расследования в отношении Байдена.

Трамп неоднократно, в том числе в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, нелестно отзывался о Йованович. И Зеленский поддакивал ему, упрекая посла в том, что она "недостаточно приняла" его победу на президентских выборах, так как была "сторонницей Порошенко".

Друг и юрист Трампа Руди Джулиани обвинял Йованович в информационной компании против Трампа.

Отметим, что в мае Госдепартамент досрочно отозвал посла Йованович из Украины. Временным поверенным в Киеве стал Уильям Тейлор.

31 октября Палата Представителей проголосовала за процедуру импичмента, определив порядок публичных слушаний, допроса свидетелей, права и обязанности участников процесса.

Перед этим в течение месяца члены трех комитетов нижней палаты Конгресса проводили расследование в отношении Дональда Трампа, основанием для которого стала жалобы анонимного представителя разведывательного сообщества.

Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года. В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера. А окружение Трампа пыталось заблокировать стенограмму разговора, поместив ее в хранилище информации о тайных операциях разведки.

Также сообщается, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани в частном порядке связывался с главой Офиса президента Андреем Богданом и тогдашним и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, а также летал в Мадрид для встречи с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

25 сентября, в день встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью- Йорке, Белый дом обнародовал расшифровку их июльского телефонного разговора.

В октябре конгрессмены допросили бывшего спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера, экс-посла США в Украине Мари Йованович, временного поверенного Уиляма Тейлора, бывшую советницу Трампа по вопросам России Фиону Хилл, сотрудников Госдепартамента Джорджа Кента и Филиппа Рикера, главу представительства США в ЕС Гордона Сондланда, а также сотрудника Совета безопасности Александра Виндмана. Их показания убедили демократов в обоснованности импичмента.

По материалам: Интерфакс-Украина / ZN.UA /