Иран сообщил об арестах за крушение самолета МАУ в Тегеране

Иран сообщил об арестах за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, сообщает Радіо Свобода.

"Проведено широкое расследование и некоторые лица были арестованы", - рассказал представитель судебной власти Ирана.

Перед этим президент Ирана Хасан Рухани сказал, что должен быть сформирован специальный суд с авторитетным судьей и десятками экспертов.

Он назвал катастрофу "болезненной и непростительной" ошибкой.

"Ответственность падает более чем на одного человека", - сказал Рухани, добавив, что виновные "должны быть наказаны".

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 летел из Тегерана в Киев и потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете. Среди погибших - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира). Утром 11 января в Иране официально признали свою вину за сбивание украинского самолета силами своей противовоздушной обороны. Власти Ирана назвали сбивание самолета ошибочным и взяли на себя полную ответственность.