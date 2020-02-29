Иранскую больницу, куда привезли больных коронавирусом пытались спалить

Жители иранского города Бендер-Аббас устроили поджог местной больницы, куда предположительно привезли зараженных коронавирусом людей.
Горожане, вышедшие на протест против размещения в больнице их города зараженных коронавирусом, наблюдали за тем, как полыхает одно из зданий медучреждения. Соответствующее видео разместили в Twitter на странице канала Iran International.
Через некоторое время пожарные потушили возгорание.
По данным телеканала, местные жители протестовали после опубликования информации о том, что в местную больницу из города Кум привезли 10 человек, больных коронавирусом.
Однако, по словам представителя Медицинского университета Хормозгана Фатимы Норузян, эта информация не соответствует действительности.