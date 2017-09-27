Ирландский лоукостер Ryanair заявил об отмене еще 18 тыс рейсов

Отмены будут длиться вплоть до марта 2018 года

Ирландский лоукостер Ryanair заявил о намерении отменить еще около 18 тысяч рейсов. Планы компании коснуться почти 400 тыс. пассажиров, передает BBC.

Компания сообщает, что в среднем станет отменять порядка 25 рейсов в день вплоть до марта 2018 года. В противном случае она не может гарантировать стабильную работу в дальнейшем.

Напомним, ранее Ryanair объявил об отмене примерно 50 рейсов каждый день до октября 2017-го. По словам компании, это было вызвано погодными условиями, забастовкой диспетчеров и накопленными отпусками пилотов. Чтобы дать возможность своим летчикам отдохнуть, компании и пошла на беспрецедентный шаг.

По оценкам экспертов, это обошлось компании примерно в $35 млн, который будут потрачены на компенсации пассажирам.

Вместе с тем, британские СМИ усомнились в искренности объяснений лоукостера. И предположили, что истинная причина отмены впечатляющего количества рейсов связана с дефицитом пилотов в компании.

Это подтвердили и сами летчики, которые сослались на "нечеловеческие" условия труда и заявили, что компания предлагала им солидную премии в обмен на гарантии остаться в компании до октября 2018 года. По их словам, руководство предлагало в обмен на подписанный контракт одноразовый бонус в размере £12 тыс. для командиров и £6 тыс. для первых пилотов.

Второй этап отмены рейсов Ryanair увеличивает число пострадавших пассажиров с 315 до более чем 700 тыс. человек.

Как писал UBR.ua ранее, острый дефицит пилотов является серьезной проблемой не только для ирландской авиакомпании. А украинские пилоты могут воспользоваться кадровым кризисом на мировом авиарынке.