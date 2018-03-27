Исландия заморозила дипотношения с РФ и объявила бойкот ЧМ-2018

Правительство Исландии в знак солидарности с Британией в ответ на отравление экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери заморозило дипломатические отношения на высоком уровне с Россией и объявило бойком Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Исландии.

Таким является ответ Исландии в рамках скоординированной реакции западных стран на химическую атаку в Солсбери, которая, по мнению властей страны, представляет серьезное нарушение международного права и угрожает безопасности и миру в Европе.

"Это первое оскорбительное использование агента нервно-паралитического действия в Европе со времен Второй мировой войны", - отмечается в заявлении.

Среди мер, принятых Исландией, - временная заморозка всех двусторонних контактов на высоком уровне с российскими властями, а также бойкот ЧМ-2018 - исландские лидеры не будут присутствовать на спортивном мероприятии в РФ этим летом.

В заявлении отмечается, что до сих пор реакция Кремля на отравление Скрипаля была "крайне недостаточной". А потому сказано, что Россия должна "дать убедительные объяснения тому, как отравляющее вещество, первоначально произведенноек в советских лабораториях, было использовано для нападения на гражданских лиц в Соединенном Королевстве.

Правительство Исландии сообщает, что днем 26 марта российский посол был вызван в Министерство иностранных дел и проинформирован о решении.

Выдворение российских дипломатов и замораживание дипотношений является ответом на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаляи его дочери в британском городе Солсбери, что на Западе описывают как химическую атаку против Объединенного Королевства. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией.