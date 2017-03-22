Испания преследует тех "идиотов", которые поехали воевать за "ДНР", - посол

Испанские власти уголовно преследует тех немногих идиотов, которые повелись на пропаганду и поехали воевать на Донбасс на стороне террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"

Об этом заявил посол Королевства Испания в Украине Херардо Бугайо Оттоне, сообщает "Укринформ".

"Где-то полтора года назад была группка этих персонажей, которые принимали участие со стороны ОРДЛО в военных действиях, и как только они вернулись в Испанию их сразу арестовали", - сказал он.

Вместе с тем, посол указал на то, что, поскольку Испания правовое государство, то очень трудно доказать участие в боевых действиях: кто-то мог просто сфотографироваться с автоматом, чтобы похвастаться перед девушкой, а уже в полиции утверждает, что "возил только гуманитарную помощь".

При этом, сказал Оттоне, поехать воевать за "ДНР" могли "только дураки и идиоты".

"Я их называю идиотами не просто так, чтобы принять такую брань. А они действительно таковыми являются. Ведь люди, которые могут прислушиваться к той пропаганды, которую в Испании крайние левые делают и верить в то, что здесь какая-то "хунта" - их никак, как идиотами назвать нельзя", - отметил испанский дипломат.