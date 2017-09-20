Испанская полиция арестовала 12 каталонских чиновников

Национальная военная полиция Испании арестовала 12 человек во время обысков в офисах регионального правительства Каталонии, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

По данным МВД, правоохранители проводят операцию по сбору доказательств в рамках расследований подготовки референдума, который запланирован на 1 октября. Отмечается, что среди арестованных глава департамента экономики, вице-президент правительства Каталонии Жозе Мария Жове. Напомним, мэры 700 городов Каталонии вышли на марш в поддержку независимости региона. Как сообщал УНН, военная национальная полиция Испании провела рейд на штаб- квартиру каталонского правительства, менее чем за 2 недели до предложенного референдума о независимости Каталонии.