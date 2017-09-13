Испанцы недовольны решением Австрии не выдавать олигарха Фирташа

Антикоррупционная прокуратура Испании недовольна решением венского суда отказать ей в выдаче Дмитрия Фирташа. Какие меры в отношении украинского олигарха она намерена принять?

Испанская Прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ПБКОП) сделала заявление в связи с решением Земельного суда Вены от 29 августа, отклонившего запрос Испании на выдачу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу об отмывании денег.

В заявлении, опубликованном 13 сентября в испанской газете El Mundo, утверждается, что хотя венский суд и расценил присланные из Испании документы "недостаточно конкретными", испанская сторона полагает, что доказательств вины Фирташа вполне достаточно. В этой связи Испания надеется на австрийскую прокуратуру, которая уже обжаловала решение суда.

Сообщник Семена Могилевича

По утверждению ПБКОП, Фирташ тесно связан с Семеном Могилевичем, который считается одним из лидеров криминального мира и входит в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР беглецов. Основное обвинение против Фирташа в Испании, которое послужило поводом для объявления его в международной розыск в ноябре 2016 года, - отмывание на испанской территории миллионов евро.

Вместе с тем, прокуратура признает, что сам Фирташ никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью в Испании. По ее версии, здесь действовал его партнер - бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф, который и поддерживал "структуру отмывания денег".

В течение 2016 года в Испании были задержаны 16 человек по подозрению в причастности к этой структуре. Среди них - три консультанта-юриста и несколько сотрудников банковских учреждений. Задержания были произведены в Барселоне и Марбелье, где предположительно осуществлялось отмывание денег.

Деньги из офшоров

Капиталы в Испанию, по данным ПБКОП, поступали для отмывания чаще всего из офшорных зон, к примеру, с Кипра или Британских Виргинских островов. Вкладывались они в гостиничный и ресторанный бизнес, а также в приобретение элитной недвижимости на испанском побережье. Конкретную сумму денег, предположительно отмытую Фирташем в Испании, прокуратура не называет. По ее утверждению, речь идет о сумме, значительно превышающей 10 млн евро.

Между тем член мадридской коллегии адвокатов Рауль Антонио Мартинес в беседе с DW высказал предположение, что обжалование австрийской прокуратурой решения суда не приведет к удовлетворению запроса Испании.

Мартинес отметил, что пока защите Фирташа даже удается не допустить его экстрадиции по запросу США, где его обвиняют в значительно более тяжком преступлении, а именно в том, что он руководил коррупционной схемой закупки индийского титана компаниями из Чикаго.

Со своей стороны адвокаты Фирташа утверждают, что оба дела - в США и Испании - политически мотивированы прежней американской администрацией и полностью отрицают какую-либо вину своего подзащитного.