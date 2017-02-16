Й.Столтенберг: НАТО усилит черноморскую оборону

Для усиления обороны государств НАТО и стран- партнеров в морском и воздушном пространстве Черноморского региона восемь стран-союзниц Альянса предоставят бригадный персонал. Об этом сообщил по итогам заседания Североатлантического совета Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.По его словам, еще пять стран обязались предоставить свои сухопутные и военно-воздушные силы для учений и патрулирования.

"Сегодня мы договорились о двух дополнительных морских мероприятиях: расширение военно-морского присутствия НАТО в Черном море для усиления подготовки, учений и осведомленности с ситуацией, а также в отношении морских координационных функций для наших постоянных военно-морских сил при работе с другими силами союзников в регионе черного моря", - заявил Генсек НАТО, добавив, что это является свидетельством сплоченности и мощности Альянса.

Й.Столтенберг пояснил, что речь идет о различных элементах обороны в Черном море, а именно: сухопутном, воздушном и водном.

Постоянные военно-морские силы НАТО, таким образом, будут способны чаще идти к Черному морю, где они будут осуществлять военные учения вместе с другими государствами-союзницами, что будет помогать НАТО ближе знакомиться с ситуацией с безопасностью в регионе.

"Все, что мы делаем, находится в рамках международных обязательств НАТО. Несколько наших государств-союзников имеют выход к Черному морю - это Турция, Болгария, Румыния. Мы имеем там государства-партнеры - Украину и Грузию. Между тем, увеличение присутствия в этом регионе будет сбалансированным, оборонным и никоим образом не для провокации конфликта или эскалации напряженности", - заверил Й.Столтенберг.

С момента незаконной аннексии Крыма Россией и ее военно-политической поддержки сепаратистов на востоке Украины НАТО начало ускоренную адаптацию к новым реалиям с безопасностью. В частности, альянс решил разместить четыре мультинациональные батальоны на своих восточных границах, которые должны быть вполне боеспособными в июне, и усилить присутствие военно- морских сил НАТО в Черном море.

В Брюсселе министры обороны стран НАТО 16 февраля завершают двухдневную встречу, в которой впервые участвует новый министр обороны США Джеймс Маттис.

Напомним, Й.Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает минские соглашения для восстановления мира на Донбассе.