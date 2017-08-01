Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой

Истребители НАТО из состава миссии патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики осуществили перехват трех российских самолетов над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Два испанских истребителя F-18, которые участвуют в миссии НАТО воздушного патрулирования, были подняты с эстонской военной базы Амари для перехвата трех российских самолетов, которые были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26", - сообщил альянс.

В заявлении отмечается, что Финляндия, которая не входит в НАТО также направила свой истребитель для воздушной инспекции российских самолетов.

Отмечается, что встреча самолетов РФ, Финляндии и НАТО прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

Напомним, США удвоят количество истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад- 2017".