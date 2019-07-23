Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по самолетам РФ

Три российских военных самолета, 22 июля, нарушили воздушное пространство Южной Кореи, передает AP. В ответ на это Южная Корея открыла предупредительный огонь. В тот же день воздушное пространство страны нарушили также и китайские военные самолеты.

Сначала российские самолеты попали в зону идентификации ПВО Южной Кореи у собственного побережья, а уже потом нарушили воздушное пространство страны. Указано, что после предупредительного огня, российские самолеты покинули воздушное пространство Южной Кореи. Однако вернулись позже. Второй раз южнокорейские истребители также открыли предупредительный огонь. По словам чиновника Министерства национальной обороны Южной Кореи, самолеты РФ ни разу на огонь не отвечали.

В оборонном ведомстве отметили, что россияне нарушили воздушное пространство над группой островов, которые расположены между Южной Кореей и Японией. При этом эти острова стали источником территориальных споров между государствами, однако Россия в них участия не принимала.

Кроме того, российские самолеты вошли в южнокорейскую зону ПВО с двумя китайскими военными самолетами. Однако пока неизвестно, сделали они это целенаправленно или нет.

Перед общим нарушением воздушного пространства, китайские самолеты вошли в зону над юго-западным побережьем Южной Кореи в зоне идентификации ПВО.

На прошлой неделе боевые истребители военно-воздушных сил Финляндии поднимались в воздух на перехват трех российских военных самолетов, совершавших полет над акваторией Балтийского моря. Финские военные отметили, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Финляндии. Группировка из российского стратегического бомбардировщика Ту- 160, самолета дальнего радиолокационного контроля и обзора А-50 и истребителя поколения 4++ Су-35 проследовала дальше по своему маршруту.