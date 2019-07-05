Италия работает над снятием с России санкций - премьер

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте после встречи в Риме с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что Италия работает над отменой европейских санкций против РФ, передает агентство ANSA. По его словам, Россия якобы может быть важной для решения региональных конфликтов.

"Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, который является плохим и для ЕС, и для России", - заявил Конте на совместной пресс-конференции с Путиным.

По его словам, несмотря на сохранение ограничительных мер в отношениях между двумя государствами в "прекрасном состоянии". Итальянский премьер добавил, что Россия может играть ключевую роль в решении региональных конфликтов.

"Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. Мы согласились с президентом Путиным, что эти решения должны быть политическими, чтобы быть устойчивыми", - добавил Конте.

Говоря о войне в Донбассе, Путин, как обычно, переложил всю ответственность за решение ситуации на Украину. Это заявление Конте мягко возразил.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - сказал премьер Италии.

Как сообщалось, Совет Евросоюза продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма еще на один год - до 23 июня 2020 года.

Санкции включают запрет на импорт продукции из аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в регион, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

Первые санкции против России за аннексию Крыма Евросоюз ввел в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за российскую агрессию в Донбассе и захват трех украинских кораблей с экипажем 25 ноября в Керченском проливе.

С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя.

По материалам: Европейская правда