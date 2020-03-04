Италия закрывает все школы и университеты через коронавирус

Правительство Италии решило закрыть все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники.

"Правительство решило закрыть все школы и университеты Италии с четверга до середины марта из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, где зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом.

По информации CNN, заседание кабинета министров Италии до сих пор продолжается. Поэтому официальное заявление будет обнародовано позже.

Как сообщал Укринформ ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен объявить о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Они будут действовать по всей стране 30 дней: никаких рукопожатий, объятий или поцелуев, людей также могут попросить находиться на расстоянии метра друг от друга. Кроме того, могут быть приостановлены конференции и встречи, а спортивные мероприятия, включая футбол, будут проходить без зрителей. Людей старше 75 лет могут попросить остаться дома, как и граждан 65 лет с плохим здоровьем.

Всего в Италии зарегистрировано более 20 новых смертей от коронавируса, общее количество жертв достигло 79 человек.