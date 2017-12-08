Из сектора Газа по Израилю выпустили две ракеты

Протесты были спровоцированы решением Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

В ходе столкновений жителей палестинских территорий с израильской полицией 7 декабря пострадал по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы, информирует news.eizvestia.com.

Reuters пишет, что пострадали протестующие, в которых полицейские стреляли из боевого и травматического оружия. Один человек, по данным агентства, находится в критическом состоянии.

Кроме того, 7 декабря из сектора Газа в направлении Израиля были выпущены две ракеты. Обе они упали на территории сектора. Информации о пострадавших нет.

Протесты были спровоцированы решением Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

После этого лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал начать новую интифаду - то есть возобновить вооруженную борьбу против Израиля. Активные действия он призвал начать в пятницу, 8 декабря. Призыв к новой интифаде поддержал лидер ливанской "Хизбаллы" Хасан Насралла.

Израиль считает, что Иерусалим целиком входит в его состав и является столицей государства. Палестинские власти, в свою очередь, считают, что Восточный Иерусалим должен находиться под их юрисдикцией.

По материалам Медуза