Из США выслали 35 российских дипломатов

Российским дипломатам дали 72 часа, чтобы покинуть США. Госдеп США подтвердил информацию о 35 дипломатах РФ, объявленных персонами нон-грата.

Соединенные Штаты в четверг выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал агентству, что российским дипломатам дали 72 часа, чтобы покинуть США.

В доступе к двум диппредставительствам будет отказано всем российским официальным лицам с полдня пятницы.

По информации ВВС, российские дипломаты были высланы в качестве ответного шага на якобы вмешательство РФ в президентские выборы в США.

Диппредставительства РФ, по данным агентства, закрыты из-за сбора разведывательной информации.

Госдеп США подтвердил информацию о 35 дипломатах РФ, объявленных персонами нон-грата.

"Департамент предпринял эти шаги как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и систематические преследования наших дипломатов за рубежом, которые возросли в течение последних четырех лет, включая значительный рост в течение последних 12 месяцев", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщали вчера американские СМИ, сегодня, 29 декабря президент США Барак Обама должен объявить о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США.

В Москве 6 июня возле посольства США сотрудник Федеральной службы безопасности избил американского дипломата, сломав ему плечо.