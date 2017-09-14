Из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россия потеряла $ 55 млрд - ООН

Российская экономика после аннексии Крымского полуострова и оккупации части Луганской и Донецкой областей в 2014 году и после введения международных санкций потеряла 55 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе, посвященном влиянию санкций против России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на испанское издание EFE.

Информацию о потерях объявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного влияния односторонних принудительных мер на права человека Идрис Джазаири.

В докладе также отмечается, что санкции в отношении России стоят странам, которые их ввели, по $3,2 млрд ежемесячно. В документе говорится, что основное бремя потерь ложится на страны ЕС.

Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.

"Я рекомендую сделать это незамедлительно", - заявил он в докладе. По мнению Джазаири, ограничительные меры необходимо начать постепенно снимать, при этом, прежде всего, отменять те санкции, которые затрагивают население.

Данные, использованные при подготовке доклада, были собраны в ходе крупномасштабного исследования и по итогам официального визита Джазаири в Россию, предпринятого для того, чтобы получить информацию из первых рук, отмечает EFE.

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