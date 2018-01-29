Из-за готовящихся санкций США в Кремле прошли "совещания на всех уровнях" - СМИ

Российские власти еще не придумали как противодействовать санкциям США, а понимание ответных действий может появиться после введения новых ограничений, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Кремле.

В Кремле в связи с готовящимися в США санкциями против российской власти "прошли совещания... на всех уровнях, начиная от руководства отдельных отраслевых предприятий и заканчивая администрацией президента", пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Кремле.

По словам другого федерального чиновника, общего плана противодействия в Кремле "пока не придумано", а понимание ответных действий может появиться уже после введения США новых ограничений.

Экс-советник по России в администрации президента Джорджа Буша-младшего, управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм сообщил изданию, что в новом санкционном документе могут упомянуть имена тех, кто уже находится под санкциями США. Новых ограничительных мер в их отношении могут не принимать, однако они "понесут определенные репутационные потери на Западе".

"Если Вашингтон всего лишь составит списки и не примет иных мер, состояние двусторонних отношений будет зависеть от того, как ответит Москва", - рассказал Грэм.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.

Закон предусматривает, что в течение 180 дней министерство финансов, директор Национальной разведки и государственный секретарь США должны будут представить в Конгрессе доклад о российских олигархах и высокопоставленных чиновниках, имеющих отношение ко внешней политике РФ. Срок представления отчета истекает в феврале 2018 года.

13 декабря 2017 года американский сенатор Марко Рубио заявил, что США могут ввести санкции против близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников.