Из-за скандального польского закона "Марш живых" могут перенести в Украине

Главный раввин Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Асман призвал правительство Израиля приостановить визиты молодежи в Польшу из-за недавно принятого польского закона о нацистских преступлениях.

Вместо Польши Моше Асман предлагает проводить эти мероприятия в Украине. Об этом говорится в открытом письме раввина к министру образования Израиля Нафтали Беннет, - сообщает издание "Иерусалим Пост".

На мероприятие, известное как международный "Марш живых", съезжалась еврейская молодежь из разных стран мира в Польшу и Израиль, чтобы изучать историю Холокоста. Впрочем, 1 февраля польский Сенат принял изменения в закон об институте национальной памяти, которые регламентируют тему Холокоста и других преступлений нацистской эпохи. Изменения предусматривают уголовное преследование и тюремное наказание до трех лет тем, кто обвиняет Польшу или ее сограждан в нацистских преступлениях. В ответ на закон, который ""запрещает говорить правду о том, что случилось во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить "Марш живых" для израильских школьников", - говорится в обращении Моше Асмана.

"Как "главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы "наказание Польши", ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.

Раввин предлагает включить в программу "украинского марша живых" такие исторические места как "Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь в Львове и десятки других мест, где евреи страдали и погибли". Такое наказание, по мнению раввина, является соответствующим, потому что "существует серьезная обеспокоенность за антисемитизм против еврейских общин и институтов в Польше", - говорится в письме.

Кроме того, Моше Асман назвал закон, который запрещает фразу "польские лагеря смерти", "антисемитским законом, направленным на то, чтобы заставить молчать историю и очевидцев Холокоста".

по материалам:

УНИАН