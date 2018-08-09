Израиль атаковал свыше 100 объектов ХАМАС в ответ на пуски ракет

Израильская авиация 8 августа атаковала более 100 военных целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства палестинскими боевиками.

Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Удары производились в десяти военных лагерях ХАМАС на территории всего сектора Газа, были атакованы производственные, тренировочные и оружейные мощности ХАМАС, - приводит агентство ТАСС текст сообщения.

Военные заявили об уничтожении штаба ХАМАС в Джебалии, военных морских тоннелей, тренировочных лагерей, складов с оружием и других объектов.

В ночь на четверг, как утверждает армия Израиля, в сторону еврейского государства было выпущено около 150 ракет, 25 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Большая часть снарядов упала в пустыне.

Ночью сообщалось о 70 пусках и 11 перехваченных ракетах.

8 августа со стороны сектора Газы был обстрелян еврейский город Сдерот, ранены два человека.

В ответ израильская армия атаковала объекты палестинских боевиков.