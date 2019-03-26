Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь, - СМИ

Исламистское палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня

Об этом сообщает AFP.

"ХАМАС заявляет о достижении с Израилем прекращения огня после серьезной эскалации", - говорится в сообщении.

Издание также сообщило со ссылкой на источник о том, что в результате израильской атаки пострадал офис лидера ХАМАС.

Напомним, 24 марта в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет со стороны сектора Газа в центральной части Израиля пострадали 7 человек. Также обстрел разрушил жилой дом.

После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил визит в США. Армия Израиля объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.

После ракетного обстрела Израиль заблокировал сектор Газа, закрыв два пункта пропуска в этот район.

Израиль начал ракетный обстрел по целям ХАМАС в ответ.

Украина назвала обстрел Тель-Авива терактом и вызвала посла Палестины в МИД

