Израиль нанес авиаудар по военному объекту ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел 1 января. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", − отмечается в сообщении израильских военных.

Вчера, 1 января, с территории сектора Газа была запущена ракета в сторону Израиля.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В дальнейшем туда из Тель-Авива должно переехать посольство Соединенных Штатов. Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран, а также спровоцировало столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.