Израиль нанес ракетные удары по Сирии перед атакой США и союзников - СМИ

Армия Израиля 9 апреля нанесла ракетные удары по сирийской авиабазе в Тиасе, провинция Хомс.

Как передает Европейская правда, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в израильских военных кругах.

"Во время удара по Тиасу мы впервые атаковали живые иранские цели - как объекты, так и людей", - сказал собеседник.

Официально Тель-Авив не подтвердил и не опроверг информацию о нанесении ударов, хотя израильские чиновники заявляли, что авиабаза в Тиасе используется войсками Ирана, и Израиль не будет мириться с таким присутствием.

СМИ Ирана сообщали, что в результате нападения были убиты семь иранских военнослужащих, что привело к резкой эскалации напряженности между Западом и Россией.

Сирия и Россия обвиняли Израиль в ударах по Тиасу 9 апреля.

Как известно, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно- исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Это стало реакцией на сообщения о возможной химической атаке в сирийском городе Дума, в которой погибли от 40 до 70 человек.

В РФ объяснили, что не ответили на авиаудары США и их союзников, поскольку ни одна из выпущенных крылатых ракет не попала в зону ответственности ПВО группировки РФ в Сирии.