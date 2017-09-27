Израиль не смог помешать вступлению Палестины в Интерпол

Сегодня, 27 сентября, Интерпол, несмотря на решительное сопротивление Израиля, одобрил заявку на членство в организации Палестины. Об этом говорится в сообщении Интерпол в Twitter.

"Палестинское государство и Соломоновы острова теперь являются странами- членами Интерпола", - говорится в сообщении.

Израильское издание Jerusalem Post назвало это "дипломатической неудачей Израиля".

Интерпол принял решение о членстве Палестины 75 голосами против 24 при 34 воздержавшихся.

Jerusalem Post отмечает, что голосование проходило, несмотря на активные попытки Израиля помешать его проведению.

Израиль категорически выступает против вступления Палестины во все международные организации, утверждая, что государства Палестина не существует, и поэтому оно не может быть принято в качестве государства в международные организации, пишет издание.

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.

Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.