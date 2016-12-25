Израиль отменил визит Гройсмана из-за голосования Украиной за резолюцию ООН

Причиной отмены израильскими властями визита премьера Украины Владимира Гройсмана стало голосование Украины за резолюцию Организации Объединенных Наций по Израилю, пишет Haaretz .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил предстоящий визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль.

Как сообщает издание Haaretz со ссылкой на власти, причиной такого решения стало голосование Украины за резолюцию Организации Объединенных Наций по Израилю.

Вчера Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.