Израиль поддержал действия западной коалиции по Сирии

Израиль одобрил ракетные удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по объектам военной химической инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства страны Биньямина Нетаньяху.

"Год назад я объявил о полной поддержке Израилем решение президента Трампа выступить против использования и распространения химического оружия. Решимость президента Трампа и поддержка Израиля остаются неизменными. Утром в субботу Франция, США и Великобритания продемонстрировали, что их обязательства не ограничиваются провозглашением принципов", - сказал Нетаньяху.

Он акцентировал внимание на том, что режим Башара Асада должен понимать опасность применения химического оружия и военного сотрудничества с Ираном.

"Президенту Асаду должно быть понятно, что его безрассудные усилия по получению и применению оружия массового уничтожения, бессмысленное игнорирование международного права и предоставление базы Ирану и его прихвостням подвергает Сирию опасности", - отметил премьер-министр Израиля.

Ранее, МИД Украины заявил о поддержке ракетных ударов по Сирии в ответ на применение Дамаском химического оружия в городе Дума.