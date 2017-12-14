Израиль сбил две палестинские ракеты

Еще одна ракета упала в пустынной местности.

В среду, 13 декабря, вооруженные силы Израв среду перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из Сектора Газа. Об этом сообщает Минобороны Израиля на своей странице в Twitter.

"ВВС Израиля успешно перехватили две ракеты, выпущенные из Сектора Газа в направлении Израиля", – говорится в сообщении.

Позже еще одна ракета упала на пустынной местности в районе Ашкелона. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Местные СМИ отмечают, что ранее прозвучали сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч человек. О пострадавших информации нет.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Тогда была задействована система ПРО Железный купол.

В ответ израильская авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа. Также Израиль применил танки.

Отметим, обстрелы заметно участились с началом палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.