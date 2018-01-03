Израиль в предварительном чтении утвердил закон о смертной казни террористов

Кнессет, парламент Израиля, утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Кнессета.

Согласно его данным, за введение законопроекта было отдано 52 голоса, против - 49 голосов.

"К смертной казни будут осуждаться виновные в совершении террористических актов. Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции. Вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить", - указывается в документе.

В конце декабря 2017 года министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман добился поддержки правительственной коалиции для законопроекта о смертной казни для террористов. Партия НДИ ранее неоднократно выдвигала соответствующий закон, но он не проходил необходимые стадии утверждения в кабинете и парламенте.

Напоминаем, в среду из сектора Газы запустили ракету в сторону территории Израиля.