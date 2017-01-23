Израиль выступает за снятие санкций с России - посол

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски заявил, что его страна не поддерживает идею продолжения санкций в отношении Российской Федерации за ее агрессию против Украины.

Об этом он заявил во время своего интервью, новость передает "Пресса Украины".

Он отметил, что санкции не могут привести к разрешению конфликта, и тем более у Израиля и России поддерживаются дружественные отношения, поэтому санкции необходимо снять. Белоцерковски заявил, что в Израиле поддерживают территориальную целостность Украины, однако аннексия Крыма и агрессии против Украины на Донбассе не повод, чтобы портить отношения с Москвой.

Кроме того дипломат заявил, что путь решения конфликта с дипломатическим путем еще не исчерпан до конца. На вопрос о том, почему израильские компании торгуют с оккупированным Крымом, он заявил, что руководство страны не может указывать компаниям вести или не вести торговлю с полуостровом. Вместе с тем правительство страны предупреждает компании, что они несут определенные риски, поскольку нарушают украинское законодательство.

"У нас четкая позиция по Крыму - мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Наша задача - довести до их ведома, что это наказуемо. Мы не даем рекомендаций частным компаниям", - заявил он.

Кроме того он заявил, что слухи о том, что якобы израильская сторона предоставляет свои беспилотники террористам Донбасса - являются "бесчеловечными". Вместе стем он отказался комментировать возможность предоставления беспилотников для украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, что незаконная оккупация полуострова Крым еще не повод, чтобы вводить санкции против России.