Израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии

Авиация Израиля нанесла удар по "иранским целям" в Сирии, после чего по самолетам был открыт огонь из систем противовоздушной обороны. Один из истребителей упал на севере Израиля, летчики выжили.

По словам представителя армии Израиля подполковника Йонатана Конрикуса, над территорией страны перехватили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. После чего израильтяне в ответ атаковали "иранские цели" в Сирии, передает Би-би-си.

Отмечается, что целью ударов стали системы управления, которые направляли иранский дрон. В свою очередь подразделения ПВО Сирии открыли массированный огонь по самолетам, после чего истребитель F-16 разбился, упав на территории Израиля.

Сирийские власти пока официально не прокомментировали инцидент. Ранее в подобных случаях они обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО, но до сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.

Тем временем сирийское агентство САНА со ссылкой на источники сообщает о том, что сирийские ПВО якобы подбили больше одного самолета. В сообщении говорится, что система ПВО отразила нападение Военно-воздушных сил Израиля на военную базу в центре Сирии.

Как сообщает Reuters, позже в субботу Израиль нанес новые воздушные удары по ПВО и "иранских целях" в Сирии после того, как сирийская армия сбила израильский истребитель F-16.

"12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранские цели, которые являются частью иранского военного присутствия в Сирии, были объектом атаки", - сообщили в армии Израиля.

Сирийские государственные СМИ сообщили о двух отдельных нападениях Израиля.

Ранее СМИ сообщали о том, что на секретной встрече в Белом доме США и Израиль заключили секретное соглашение о сотрудничестве по противодействию политике Ирана. По итогам двухдневных переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу.

По материалам: Русская служба Би-би-си, Reuters