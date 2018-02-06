Израильский министр заявил об отмене Варшавой его визита в Польшу

Польская сторона тем временем утверждает, что предполагаемую поездку министра образования Израиля Нафтали Беннета в Польшу никто и не планировал

Министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что Варшава отменила его якобы запланированный визит в Польшу из-за недавних высказываний чиновника о причастности поляков к Холокосту, сообщает израильская газета Haaretz. В то же время польская сторона утверждает, что визит Беннета никто и не планировал.

"Польское правительство отменило мой визит в Польшу, потому что я упомянул о преступлениях их людей. Для меня это была честь (сделать это)", - заявил министр в понедельник вечером, 5 февраля.

По его словам, это решение Варшавы "сыграет большую роль в преподавании уроков Холокоста".

Беннет отметил, что "множество поляков" так или иначе причастны к преступлениям против евреев во время Холокоста и после него и только несколько тысяч так называемых праведников в Польше рисковали жизнями ради их спасения.

"Это правда. Я согласился на диалог, основанный на правде. Польское правительство предпочло избежать правды. Никакие законы не изменят прошлое", - подчеркнул израильский министр.

Ранее, анонсируя свой визит, Беннет сообщил, что в Варшаве встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и другими министрами, чтобы обсудить скандальные поправки к закону о польском Институте национальной памяти.

В то же время израильские СМИ выяснили, что предполагаемая поездка чиновника не была согласована с МИД Израиля.

Тем временем в самой Варшаве не подтвердили информацию о запланированном визите израильского министра.

"Господин Беннет не приезжает в Польшу в ближайшие дни, я не подтверждаю информацию о его прибытии. По инициативе премьер-министра Матеуша Моравецкого никаких действий предпринято не было, чтобы такой визит состоялся", - заявила пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копциньская, которую цитируют Wiadomości.

26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши, предусматривающие, в частности, наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям нацистов во Второй мировой войне, были одобрены польским Сеймом, а в ночь на 1 февраля - Сенатом. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент страны Анджей Дуда.

В Израиле протестуют против польского закона, который могут признать отрицанием Холокоста. Позднее Варшава заявила, что готова к диалогу с Израилем и США по поводу этого документа.

Кроме того, закон предполагает запрет пропаганды так называемой бандеровской идеологии, то есть идеологии украинских националистов в Польше. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих эти "преступления".

Украинские власти также выразили протест против этого законодательного акта, а в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к польским властям по этому поводу.