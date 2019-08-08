Израильский суд запретил ночные авиарейсы в Украину для паломников хасидов - СМИ

Окружной суд в Лоди накануне издал постановление о запрете полетов пассажирских самолетов в Украину в ночное время. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство, поданное муниципалитетами Холона и Ришон ле-Циона, пишет УНН на русскоязычное израильское издание Vesti.

Податели ходатайства, к которым присоединились органы местного самоуправления Йегуда, Мишмар ха-Шива и регионального совета Эмек-Лод, утверждали, что ночные полеты в канун праздника Рош ха-Шана мешают спать 800 тысячам израильтянам, проживающим рядом с аэропортом Бен-Гурион.

Каждую осень брацлавские хасиды совершают традиционное паломничество в Умань на могилу раввина Нахмана. В 2018 году число паломников превысило 34 тысячи человек. Спрос на авиабилеты в сезон праздников очень высок, и авиакомпании - как израильские, так и украинские - вводят в расписание дополнительные рейсы по маршруту Тель-Авив - Киев.

Муниципалитеты потребовали оградить жителей от шума. Они указали на то, что в 2018 году суд перед осенними праздниками выдал разрешение на 8 ночных рейсов в Украину, но на практике количество полетов превысило 100.

Податели ходатайства подчеркнули, что авиакомпании, нарушающие сон жителей, действуют в интересах собственного обогащения. Чрезмерное уплотнение графика полетов приводит к сбоям в расписании рейсов и создает неудобства не только для тех, кто живет по соседству с аэропортом, но и для авиапассажиров.

В ходатайстве также было отмечено, что государство "не провело работы по снижению общего уровня шума в прилегающих к аэропорту районах, хотя о необходимости этих работ говорилось в специальном докладе, подготовленном министерством экологии совместно с Управлением гражданской авиации и Управлением аэропортов".

Судья Варда Мероз подвергла резкой критике Управление аэропортов, которое разрешило ночные рейсы, превысив свои полномочия и нарушив инструкцию, изданную министром транспорта. "Интересы общества, нуждающегося в полноценном отдыхе, особенно в канун праздников, стоят выше интересов относительно небольшого числа верующих, стремящихся соблюдать свои обычаи", - говорится в судебном постановлении.

Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих и мэр Холона Моти Сасон приветствовали решение суда, вставшего на защиту здоровья и покоя сотен тысяч горожан.

Также накануне министр внутренних дел Арье Дери незадолго до этого сказал, что ведомства Израиля возмущены высокой ценой на билеты в Украину и обратились к украинским ведомствам с просьбой на увеличение квоты на авиаперевозки, что указывало местное издание Yeshiva World News.

Напоминаем, в Умани прошлого года открыли временное консульство Израиля. Оно работало в течение празднования Рош ха-Шана.