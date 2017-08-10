"Известия": Волкер и Сурков встретятся в Москве в последние недели августа

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков встретятся в Москве в последние недели августа, сообщают "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

Разговоры о возможной встрече Суркова и Волкера ведутся в течение нескольких последних недель, но детали появились только после встречи Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова в Маниле в воскресенье, 6 августа.

"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", - сообщил журналистам дипломатический источник.

По данным издания, на предстоящей встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, а также недопущения его эскалации. Кроме того, будет затронут и вопрос выполнения Минских договоренностей.

Эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова в своей статье для ZN.UA писала о том, что назначение Волкера спецпредом по Украине может быть шагом к созданию канала связи между США и РФ.

Напомним, в конце июля делегация Государственного департамента США посетила район проведения антитеррористической операции (АТО). В состав делегации входил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. "Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война", - сообщил он по итогам посещения зоны АТО.

Подробнее о саммите G20 в Гамбурге и встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась на его полях, читайте в статье Юлии Курнышовой "Вот и встретились два одиночества..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". #США #Сурков #Москва #Россия #Донбасс По материалам: Известия /